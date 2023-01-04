تدرس الجزائر استغلال الطاقة الكهرونووية، لتنويع مواردها الطاقوية. في ظلّ التغيّرات التي تشهدها الساحة العالمية.

جاء هذا في اجتماع للحكومة ترأسه يوم الأربعاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لدراسة مشروع تمهيدي لقانون في قطاع العدالة، إلى جانب عروض تمسّ عدة قطاعات، بينها عرض لوزير الطاقة حول إدراج الطاقة الكهرونووية في النظام الطاقوي للبلاد.

وقد تضمّن الاجتماع دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

كما تناول اجتماع الحكومة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المقبل، ونتائج إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة، وقدرات تخزين المواد الغذائية.

اجتماع الحكومة: ضمان وفرة المواد الغذائية بأسعار معقولة في رمضان

ففي الشقّ المتعلّق بالتحضيرات الخاصة بشهر رمضان، أكد الاجتماع الأسبوعي للحكومة على ضرورة “ضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة” في الشهر الفضيل.

كما استعرض الاجتماع إجراءات وتدابير تخصّ “تكييف تنظيم الأسواق، ومراقبتها في إطار مكافحة المضاربة”.

بالإضافة إلى ذلك، ركّز أعضاء الحكومة على “ضمان ديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين، عبر كافة مناطق الوطن”.

اجتماع الحكومة: الجزائر تدرس استغلال الطاقة الكهرونووية

وتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة عرضا قدمه وزير الطاقة والمناجم حول إدراج الطاقة الكهرونووية في الجزائر.

“فمن أجل التكيّف مع التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية للطاقة، وضمان أمن وانتقال طاقوي يراعي متطلبات التطور الاقتصادي، قررت الدولة الشروع في إطلاق دراسة معمّقة حول إدراج الطاقة الكهرونووية ضمن النظام الطاقوي الوطني”.

“وسيساهم إدراج هذا النوع من الطاقة في تنويع المزيج الطاقوي للبلاد. والحفاظ على الموارد التقليدية غير المتجددة، مع السماح للبلاد بالوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل”، يضيف بيان الاجتماع.

خارطة لقدرات الجزائر في إنتاج وتخزين المواد الغذائية

كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم نتائج إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة ونتائج إحصاء قدرات تخزين المواد الغذائية.

وفي هذا الإطار، قدّم وزير القطاع عرضا حول حملة الحصاد والدرس 2022-2021، وإنتاج الحبوب الجافة، وقدرات تخزين المواد الغذائية.

وجاء في بيان الاجتماع بهذا الخصوص: