اجتماع الحكومة: بحث سبل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتوفير المنتوجات

بحث اجتماع الحكومة يوم الأربعاء، سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وأسدى الوزير الأول نذير العرباوي خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة حسب بيان مصالح الوزير الأول، جملة من التوجيهات:

وذلك بعد أن قدم وزير التجارة عرضا حول “الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها، مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية”.

بيان اجتماع الحكومة:

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، اجتماعًا للحكومة، خُصص لبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

في هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادراتحول الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها، مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية.

وأسدى السيد الوزير الأول جملة من التوجيهات الخاصة بضرورة إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة، كما أوعز لأعضاء الحكومة بجعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في طليعة أهداف العمل الحكومي، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.