اجتماع للحكومة حول 4 قطاعات وزارية

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لقطاعات المالية، التكوين، الشباب والرياضة والفلاحة.

ودرست الحكومة في اجتماعها حسب بيان مصالح الوزير الأول، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، قدّمه وزير المالية لعزيز فايد.

ويسمح هذا المشروع “بتقديم معلومات نوعية إلى كافة الأطراف الفاعلة وكذا تقديم تقرير حول استعمال الاعتمادات المالية المصوَّت عليها وتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية وقانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها”.

في مجال المالية أيضا، قدّم الوزير “مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها”.

وهذا ما يسمح “بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها”.

أما في مجال الفلاحة، قدّم وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني “عرضا حول مدى تقدم عملية إعادة تهيئة وتوسعة وتطوير السد الأخضر”.

من جهته، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الشباب والرياضة “حول تحضير رياضيّي النخبة والمستوى العالي للألعاب الأولمبية وشبه الأولمبية بباريس 2024”.

وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين قدّم الوزير عرضا حول الدخول المقبل للتكوين المهني، والتحضيرات المتعلقة بالدورتين المقبلتين للتكوين والتعليم المهنيين.

بيان اجتماع الحكومة كاملا: