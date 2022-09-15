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اجتماع الحكومة يتطرق إلى مشروع توسيع السدّ الأخضر

الشروق أونلاين
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اجتماع الحكومة يتطرق إلى مشروع توسيع السدّ الأخضر
أرشيف
السدّ الأخضر

تطرق اجتماع للحكومة ترأسه يوم الخميس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى مشروع  تهيئة وتوسيع السدّ الأخضر.

وحسب ماجاء في بيان الاجتماع، فقد “قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول مدى تقدّم هذا المشروع الذي يكتسي طابعًا وطنيًا واستراتيجيًا، حيث يمتد عبر 13 ولاية”.

وأشار البيان إلى أن الحكومة “درست هذا المشروع بأبعاده البيئية، والاقتصادية المرتبطة بقدراته على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل”.

وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع وتيرة إنجاز برنامج العمل الذي يندرج في هذا الإطار.

وأكد الوزير الأول في هذا الصدد ضرورة العمل “وفق مسعى تشاركي، تُسخر فيه كل الوسائل والكفاءات الوطنية. والتأكد من مساهمة المجتمع المدني والفاعلين المحليين في ذلك”.

 الاجتماع تناول أيضا عرضا قدّمه وزير الرقمنة والإحصائيات، حول آخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن، الذي ينطلق بداية من 25 سبتمبر.

كما قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول إعادة تهيئة محيط عبادلة الكبير بولاية بشار. حيث تم استعراض التدابير الضرورية لتأمين تزويد هذا المحيط بالمياه، يضيف ذات البيان.

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