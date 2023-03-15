اجتماع الحكومة يدرس مشروعا لرفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع يتضمّن رفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد.

وحسب ما ذكره بيان الاجتماع، سيتمّ رفع الحدّ الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75 بالمئة إلى 100 بالمئة، من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما سيحدّد حدّ أدنى سنوي لمنحة التقاعد، في حدود 75 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بموجب النص ذاته.

وقد رُفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر إلى 20.000 دينار، بموجب مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية في أفريل 2021. ليكون ساريا بداية من جوان 2020.

وفي قطاع الصحة، درست الحكومة إنشاء 4 مؤسسات استشفائية متخصصة في ولايات وهران وتمنراست والأغواط وباتنة.

وتتمثّل تخصّصات هذه المستشفيات، وفق ما جاء في بيان الاجتماع، في علاج الحروق، الصحة العقلية، الأمومة والطفولة، وعلاج السرطان.

كما تطرق اجتماع الحكومة إلى عدّة عروض وزارية في قطاعات الفلاحة، النقل، البيئة، الصناعة، والمؤسسات الناشئة.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: