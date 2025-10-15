اجتماع الحكومة يدرس ملفات تتعلق بقطاعات التربية والسياحة والبيئة

إلى جانب التحضيرات الخاصة بإحياء ذكرى 1 نوفمبر

ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصّص لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات التربية والسياحة والبيئة. إلى جانب التحضيرات الخاصة بإحياء الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، فقد استهلّت الجلسة بـ”دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بتأطير أولمبياد الـمواد التعليمية للتربية الوطنية”.

وتهدف هذه المقاربة إلى “إقامة فضاء لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين، واستحداث بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس بين التلاميذ. بغرض رفع مستواهم العلمي، وتحضير المنتخب الوطني للأولمبياد المدرسي الدولي”.

من جهة أخرى، وفي إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، استمعت الحكومة إلى “عرض حور التحضيرات الخاصة بالإحتفال بالذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. تحت شعار: رسالة إلى الأجيال”.

“وقد أُعدّ لهذه المناسبة، برنامج ثري ومتنوع من النشاطات للإحتفال بهذه المحطة التاريخية، بهدف إبراز البعد الوطني والإنساني للثورة الجزائرية”، يوضح البيان.

كما استمعت الحكومة إلى “عرض حول التحضيرات للطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، المقرر تنظيمها من 4 إلى 6 ديسمبر 2025 بتيميمون. تحت شعار: عروس الصحراء الجزائرية الواحة الحمراء تيميمون”.

ويتمثل الهدف من تنظيم هذا الحدث في “الترويج للسياحة في الصحراء الجزائرية، وتثمين الصناعة التقليدية، والثقافة والتقاليد المحلية”.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى “عرض حول نظام تسيير النفايات، والتحكم في الملوثات على المستوى الوطني”.

وقد سلط هذا العرض الضوء على “الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين تسيير النفايات، وتعزيز الحوكمة البيئية. في إطار السياسة الوطنية للتنمية المستدامة”.