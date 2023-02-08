اجتماع الحكومة يدرس نتائج إحصاء الثروة الحيوانية في الجزائر

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصّص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. حيث استعرضت نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد قدّم وزير الفلاحة أمام الحكومة عرضا حول إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، العقار الفلاحي، تعداد الماشية، وإنتاج الحليب.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: