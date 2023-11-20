اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية – الموريتانية

بخوش يشدّد على تسهيل عمليات التبادل التجاري عبر الحدود

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، على ضرورة تعزيز التعاون الجمركي مع الشقيقة موريتانيا، لاسيما بعد فتح بنك الاتحاد الجزائري والمعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة نواكشوط، مما سيعزز العلاقات والتبادلات التجارية الثنائية، ما يقتضي من الجهازين تسهيل عملية التبادل عبر الحدود.

وجاء تصريح بخوش خلال انعقاد “اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية – الموريتانية” في دورتها السادسة، بالجزائر العاصمة، بحضور الوفد الموريتاني، الذي شرع، منذ الأحد في زيارة عمل الى الجزائر، بالإضافة إلى الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وكذا سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر.

وبالمناسبة، أكد بخوش أن هذا يجسّد التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتجسيد كافة الآليات التي من شأنها تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر حدود الدولتين وتأمينها من أجل التصدي لكل ظواهر التهريب، لاسيما المخدرات والمهلوسات، إضافة إلى تذليل كافة العراقيل المحتملة التي قد تعترض التجسيد الميداني الفعال لهذه الآليات، يضيف المدير العام للجمارك.

كما أشار بخوش إلى أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التقنية التي تجمع الطرفين، والتي تهدف إلى دراسة وتحليل كافة المحاور التي تم اعتمادها في لقاءات سابقة.

من جانبه، ثمّن المدير العام للجمارك الموريتانية جهود الجمارك الجزائرية في التصدي لأنواع الجريمة العابرة عبر الحدود، وكذا في مجال التكوين والتدريب، مذكّرا “بالمهارات القيمة التي اكتسبها أعوان الجمارك الموريتانية من مختلف الرتب المستفيدين من تكوينات بمدارس التدريب الجزائرية”.

الجدير بالذكر أن زيارة الوفد الموريتاني تندرج أيضا في سياق بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي، لاسيما مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين جهازي الجمارك للبلدين.

كما تعد الزيارة، حسب المديرية العامة للجمارك، سانحة لإطلاع الوفد الموريتاني عن كثب على المنظومة التكوينية لأعوان الجمارك الجزائرية وما تشمله من برامج تدريبية تكسب العون الجمركي المبادئ الأساسية التي تمكنه من ممارسة مهامه بكل مهارة واحترافية، وما تستلزمه من جاهزية وتجنّد دائمين في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وعليه، يضيف ذات المصدر، سيكون للوفد الموريتاني زيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران، الثلاثاء، أين سيتم الإطلاع على مختلف المرافق والبرامج البيداغوجية المنتهجة في التكوين الجمركي على مستوى المدرسة.