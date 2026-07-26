اجتماع المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح

عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 26 جويلية، اجتماعا لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح.

ووفقا لما أفاد به بيان المجلس، عقد الاجتماع برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا، وبمساعدة أصغريهم، كما حضره ممثلو الأحزاب السياسية وممثل الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.

وخصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة وكذا لمناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية.