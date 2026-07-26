-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اجتماع المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح

الشروق أونلاين
  • 135
  • 0
اجتماع المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح
المجلس الشعبي الوطني (شبكات)
جانب من الاجتماع.

عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 26 جويلية، اجتماعا لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح.

ووفقا لما أفاد به بيان المجلس، عقد الاجتماع برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا، وبمساعدة أصغريهم، كما حضره ممثلو الأحزاب السياسية وممثل الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.

وخصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة وكذا لمناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية.

مقالات ذات صلة
سفير مالي لدى الجزائر يؤدي زيارة مجاملة للوزير عطاف

سفير مالي لدى الجزائر يؤدي زيارة مجاملة للوزير عطاف

الجزائر والسنغال تتفقان على ضرورة إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي

الجزائر والسنغال تتفقان على ضرورة إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي

الاستئناف في حادثة تدنيس العلم الوطني يوم 29 جويلية

الاستئناف في حادثة تدنيس العلم الوطني يوم 29 جويلية

الوفد الوزاري يحل بولاية عنابة لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات

الوفد الوزاري يحل بولاية عنابة لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات

مقترح الفاف

مقترح الفاف

الجيش يحجز 60 ألف قرص مهلوس و45 كلغ من الكوكايين

الجيش يحجز 60 ألف قرص مهلوس و45 كلغ من الكوكايين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد