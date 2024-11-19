اجتماع بتنزانيا للكشف عن نتائج تحقيقات الأمانة العامة للكاف

الاتحاد الافريقي لكرة القدم:

دعا باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” أعضاء المكتب التنفيذي لاجتماع هام الشهر القادم بتنزانيا لبحث استعدادات البلدان المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين والإطلاع على التقدم والاستعداد للملاعب والبنية التحتية والمرافق.

كما يناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة الحوكمة والتدقيق المشتركة بشأن الادعاءات المتعلقة بعدم الإمتثال في أمانة الاتحاد الإفريقي والتي تهدد بشكل كبير مستقبل الأمين العام للكاف.

ووفقا لبيان الكاف سيتم مناقشة الاستعدادات النهائية لإقامة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2024 التي ستقام يوم 16 ديسمبر القادم.

كما تناقش اللجنة التنفيذية المسار المهم لتحقيق مليار دولار أمريكي في كرة القدم الإفريقية على مدى السنوات الثماني المقبلة والذي تمت مناقشته في الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في أكتوبر 2024.

وجاء في بيان الكاف: “سيزور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي كينيا وتنزانيا وأوغندا في ديسمبر 2024 للإطلاع على التقدم والاستعداد للملاعب والبنية التحتية والمرافق الأخرى لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية القادمة والتي ستقام في فبراير 2025 في هذه البلدان الثلاثة”.

خلال زيارته إلى تنزانيا، سيستضيف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي ستتلقى، من بين أمور أخرى، إحاطة بشأن:

– التقدم المحرز في الاستعدادات لاستضافة أمم إفريقيا للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

– المسار المهم لتحقيق مليار دولار أمريكي في كرة القدم الإفريقية على مدى السنوات الثماني المقبلة والذي تمت مناقشته في الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أديس أبابا في أكتوبر 2024.

– التحقيق الذي تجريه لجنة الحوكمة والتدقيق المشتركة بشأن الادعاءات المتعلقة بعدم الامتثال للحوكمة في أمانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

– جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي ستقام في مراكش، المغرب في 16 ديسمبر 2024.

– تقام بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات حاليًا في المغرب وسيحضر الرئيس موتسيبي نهائي هذه المسابقة في 23 نوفمبر 2024 في الجديدة، المغرب.

– كما سيحضر الدكتور موتسيبي قرعة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المغرب 2024 في الرباط يوم 22 نوفمبر 2024.