-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

اجتماع بريكس-إفريقيا.. الرئيس الصحراوي يحل بجوهانسبورغ 

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
اجتماع بريكس-إفريقيا.. الرئيس الصحراوي يحل بجوهانسبورغ 
ح.م
الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي

حل الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مساء الثلاثاء، بجوهانسبورغ للمشاركة في اجتماع بريكس-إفريقيا، بدعوة رسمية من المجموعة.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن الرئيس إبراهيم غالي، حل بجنوب افريقيا مرفوقا بوفد هام ضم كلا من وزير الشؤون الخارجية محمد سيداتي والمستشار لدى الرئاسة الصحراوية عبداتي أبريكة ومدير التشريفات السفير صلحة العبد.

تشارك الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع الهام المقرر الخميس، بعد الفشل الذريع للمناورات المخزنية والجهود المبذولة لإقناع عدد من أعضاء مجموعة بريكس بمعارضة مشاركة الصحراء الغربية، لا سيما الهند والبرازيل.

وكانت مجموعة بريكس قد دعت في بيان مشترك صدر شهر أفريل الماضي إلى حل سياسي فوري يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، معربة عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وانطلقت أشغال الدورة الـ15 لقمة مجموعة بريكس, التي تضم 5 اقتصاديات كبرى ومتطورة وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، الثلاثاء بجوهانسبورغ وذلك الى غاية الخميس.

مقالات ذات صلة
البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء

البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء

الجمهورية الصحراوية وراء تبرّؤ المغرب من “بريكس”

الجمهورية الصحراوية وراء تبرّؤ المغرب من “بريكس”

فشل المحادثات بين انقلابيي النيجر ووفد الإيكواس

فشل المحادثات بين انقلابيي النيجر ووفد الإيكواس

بعد طلب الادعاء.. ترامب يعلن تسليم نفسه الخميس

بعد طلب الادعاء.. ترامب يعلن تسليم نفسه الخميس

مجموعة “بريكس” قادرة على إحداث “تغييرات كبيرة” في الاقتصاد العالمي

مجموعة “بريكس” قادرة على إحداث “تغييرات كبيرة” في الاقتصاد العالمي

الرئيس البرازيلي: العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة

الرئيس البرازيلي: العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد