اجتماع بريكس-إفريقيا.. الرئيس الصحراوي يحل بجوهانسبورغ 

حل الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مساء الثلاثاء، بجوهانسبورغ للمشاركة في اجتماع بريكس-إفريقيا، بدعوة رسمية من المجموعة.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن الرئيس إبراهيم غالي، حل بجنوب افريقيا مرفوقا بوفد هام ضم كلا من وزير الشؤون الخارجية محمد سيداتي والمستشار لدى الرئاسة الصحراوية عبداتي أبريكة ومدير التشريفات السفير صلحة العبد.

تشارك الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع الهام المقرر الخميس، بعد الفشل الذريع للمناورات المخزنية والجهود المبذولة لإقناع عدد من أعضاء مجموعة بريكس بمعارضة مشاركة الصحراء الغربية، لا سيما الهند والبرازيل.

وكانت مجموعة بريكس قد دعت في بيان مشترك صدر شهر أفريل الماضي إلى حل سياسي فوري يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، معربة عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وانطلقت أشغال الدورة الـ15 لقمة مجموعة بريكس, التي تضم 5 اقتصاديات كبرى ومتطورة وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، الثلاثاء بجوهانسبورغ وذلك الى غاية الخميس.