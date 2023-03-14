اجتماع بوزارة التربية حول اجراءات حماية التلاميذ خارج المدارس

ترأس وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، اجتماعا خصص للنظر في التدابير الواجب اتخاذها لحماية التلاميذ بمحيط المدرسة وجوارها.

الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة شارك فيه، رؤساء التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ، وإطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل، ومصالح الأسلاك الأمنية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تناول اللقاء التدابير التي تساعد على المزيد من اليقظة وتفعيل الإجراءات التي ترمي إلى المحافظة على سلامة التلاميذ، بمحيط المؤسسات التعليمية وجوارها.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية ذات الصلة ومختلف الأجهزة الأمنية.

من جانبه، أكّد الوزير، على الدور المحوري للأولياء في هذه العملية، معتبرا أن كل وليّ حاضر بجوار المؤسسة التعليمية معنيّ بالمساهمة في الحفاظ على سلامة كل التلاميذ.

وعقب هذا الاجتماع، ترأس بلعابد، ندوة وطنية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصّصت لتقديم المعلومات، التعليمات والتوجيهات اللازمة، والتي من شأنها أن تسهّل وتساهم في تفعيل دور أولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، في الزيادة من اجراءات الحيطة والحذر واليقظة الجماعية للمحافظة على سلامة أبنائنا.