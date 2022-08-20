اجتماع بين الحكام ورئيس الفاف الأحد بسيدي موسى

يحضره مجيبة وحيمودي لتحضير بداية الموسم الكروي

يعقد الأحد، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، بالمركز التقني لسيدي موسى اجتماعا مع حكام القسم المحترف الأول وبحضور المسؤولين الجديدين للتحكيم رشيد مجيبة وجمال حيمودي من أجل التحضير الجيد لبداية الموسم الكروي الجديد المقرر الجمعة القادم 26 أوت الجاري.

تلقى الجمعة الحكام الدوليين والفيدراليين مراسلة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ممضاة من طرف المدير الوطني الجديد للتحكيم رشيد مجيبة تدعوهم لحضور اجتماع “طارئ” بالمركز التقني لسيدي موسى من اجل تلقي آخر التوجيهات قبل بداية الموسم الكروي المقرر يوم 26 أوت الجاري.

ومن المنتظر حسب المراسلة التي تلقاها الحكام، أن يكون رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف حاضرا مع أصحاب الزي الأسود للحديث معهم عن الموسم الكروي الجديد والتحديات التي تنتظر الجميع خاصة وأن رئيس الفاف يعمل كل ما بوسعه من أجل منح كل الإمكانات لإنجاح الموسم الكروي، خاصة وأن سلك التحكيم عانى كثيرا في السنوات الماضية من كثرة الانتقادات من طرف بعض رؤساء الأندية وحتى من الجمهور الرياضي.

ومن المنتظر أن يدخل الحكام الأحد، بداية من منتصف النهار، بمركز سيدي موسى، وبعد مأدبة الغداء، واللقاء مع رئيس الفاف يلتقي الحكام بالدوليين السابقين جمال حيمودي، ورشيد مجيبة، للحديث عن الموسم الكروي والطريقة المثلى التي سيعامل بها كل الحكام طيلة الموسم.

وحسب أحد الحكام الذي رفض الكشف عن هويته فإن التغيير الذي مس التحكيم في الآونة الأخيرة بذهاب بيشاري ومجيء الثنائي حيمودي ومجيبة سيعود بالفائدة على أصحاب الزي الأسود، وهو الطرح الذي أكده حكم دولي سابق الذي قال أيضا لـ”الشروق”: “نريد أن يكون الثنائي مجيبة وحيمودي في المستوى من أجل إعادة التحكيم إلى مستواه المعهود… لا بد أولا من مساعدة الحكام الذين سيتواجدون في مونديال قطر ليكونوا في المستوى”.

أحد الحكام الدوليين اعتبر أن عديد الأمور ستتغير، خاصة وأن رشيد مجيبة صاحب التجربة الكبيرة في التكوين وجمال حيمودي الذي وصل إلى القمة في مشواره بإمكانهما تقديم الإضافة المنتظرة.

وحرصت اللجنة الجديدة على تواجد كل الحكام في لقاء اليوم بدليل اتصالها بكل الحكام سواء المتواجدين بالجزائر أم بالخارج من أجل قطع عطلهم السنوية وحضور الاجتماع الأول، وطلبت منهم أن يكونوا محضرين لانطلاق الموسم الكروي الجديد الذي يعتبر تحد جديد للجنة الجديدة.

وكان من المفروض أن يتلقى الحكام الدوليون مستلزماتهم المرسلة من طرف الفيفا هذا الأحد بمقر الفاف، فيما ينتظر أن يتم تعيين حكام الجولة الأولى بعد اعتماد نتائج الاختبارات البدنية التي عرفت نجاح أغلب الحكام.