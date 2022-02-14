اجتماع بين وزارة التجارة ومنتجي العجائن والسكر حول الضرائب

كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي، عن عقد اجتماع تنسيقي ، الأربعاء، مع كل منتجي العجائن والسكر لضبط قرار تجميد الضرائب الذي أقره الرئيس تبون.

وأوضح قلي خلال نزوله ضيفا، الإثنين، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى أن الاجتماع سيكون مع كل المهنيين والمنتجين للعجائن والمواد الاستهلاكية الأخرى كالسكر، حيث سيتم تجميد كل الرسومات المفروضة إلى إشعار آخر والرجوع إلى مستوى الأسعار المعمول بها في سنة 2021 .

وأرجع المتحدث ذاته أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الموجهة مباشرة للاستهلاك إلى جائحة كورونا ونقص الأمطار وكذا ارتفاع تكاليف النقل.

وفي هذا الصدد، ثمن ضيف الصباح قرار تجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية على غرار العجائن المنتجة من طرف المتعاملين العموميين أو الخواص والممولين من طرف الديوان الوطني للحبوب حيث انخفضت أسعارها مقارنة بالسنة الماضية بنسبة تقارب 50 في المئة.

وكشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها عن جملة من الترسانة القانونية المنظمة للسوق الوطنية والمرفوعة للامانة العامة للحكومة على غرار قانون المنافسة الذي تبناه مجلس الحكومة وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتجارة الجملة والتجزئة والذي سيرى النور في الأيام القليلة القادمة.