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اقتصاد

اجتماع تشاوري لتطوير الدفع الإلكتروني

الشروق أونلاين
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اجتماع تشاوري لتطوير الدفع الإلكتروني
وزارة المالية الجزائرية (فيسبوك)
تم عقد اجتماع تشاوري لتطوير الدفع الإلكتروني في مقر وزارة المالية، يوم الخميس 7 مارس.

عقد كل من وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اجتماعًا تشاوريا لتطوير الدفع الإلكتروني بالجزائر.

وحسب ما أفادت به وزارة المالية اليوم، فالإجتماع عقد يوم الخميس 7 مارس، لفحص ملف تطوير وسائل الدفع الإلكترونية وإيجاد حلول لإشكاليات مشتركة.

وعرف الإجتماع مشاركة رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومندوبها العام، ومدراء عامين لوزارة المالية، ومسؤولي شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك ومجمع النقد الآلي، كما شهد هذا اللقاء مشاركة المديرين العامين لبريد الجزائر واتصالات الجزائر.

وأكد وزير المالية في كلمته على أهمية تطوير وسائل الدفع الإلكترونية والذي يعد أحد أولويات الحكومة، وشدد على دور الدفع الإلكتروني في تحديث النظام البنكي.

الإجتماع  سمح بمناقشة عدة مقترحات “بما في ذلك الجوانب التنظيمية لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية، وتوثيق منصات مقدمي خدمات الدفع (PSP)، وسمح هذا الاجتماع بتحديد الشروط والتعرف على الوسائل الكفيلة بإنجاح عملية الدفع عبر الهاتف (Switch mobile) مع إدماج جميع البنوك والبريد الجزائري في هذا النظام، وكذلك تطوير الدفع الفوري عبر الهاتف.”

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