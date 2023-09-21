اجتماع تقني في وزارة السكن حول مشروع المدينة الإعلامية “Dzair Media City”

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي مساء الأربعاء، اجتماعاً تقنيا مع المؤسسة المكلفة بإنجاز مشروع المدينة الإعلامية “Dzair Media City”.

وسيتكوّن المشروع الذي تحتضنه مدينة ولاد فايت في العاصمة، من 5 أبراج، وقاعدة أساسية مخصّصة لجميع المتعاملين في مجال الإعلام، حسب ما أوضحه بيان للوزارة.

وتتربع المنطقة المذكورة على مساحة إجمالية تقدّر بـ629 كم²، وهي تضاف إلى المنطقة الثانية المخصصة لمباني الأستوديوهات الخاصة بالمتعاملين العموميين.

وتم التطرق خلال الاجتماع، إلى “مخطط الحركة داخل المنشأة، لتخصيص المداخل والمسالك المعبدة، وربطها بالمحيط الخارجي. لضمان نجاعة تنقل الأشخاص وتفادي الازدحامات، عبر عملية محاكاة جد مضبوطة”.

“وسَيُشيد المشروع حسب نظام القواعد المضادة للزلازل، مع مراعاة سرعة الرياح وتساقط الثلوج. مع توفير شروط الراحة والرفاه داخل المباني عبر تقنيات العزل”، يضيف البيان.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى النظم المختلفة المطبقة في المدينة. على غرار نظام التبريد والتدفئة، ونظام الحماية ضد الحرائق، ونظام الوقاية ضد الصواعق.

ووضع رئيس الجمهورية حجر أساس المشروع، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأخيرة لاسترجاع السيادة الوطنية في جويلية الماضي. على أن تسلّم قبل نهاية 2025.

ويقوم على أشغال مشروع مدينة الجزائر الإعلامية، مكتب دراسات جزائري. فيما تتولى شركة إنشاءات صينية أشغال التنفيذ.