اجتماع تنسيقي بقسنطينة لتحضير مباراة الجزائر أمام الرأس الخضر

مقررة يوم 12 أكتوبر بملعب حملاوي

تحسبا لاحتضان ولاية قسنطينة للمقابلة الودية التي ستجمع الفريق الوطني بنظيره منتخب الرأس الأخضر بملعب الشهيد حملاوي بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، عقد مساء الاثنين اجتماع تنسيقي ترأسه والي ولاية قسنطينة السيد عبد الخالق صيودة بمعية السيد رئيس أمن الولاية والسيد الأمين العام وحضور ممثلي المصالح الأمنية، الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية علي منجلي،رئيس دائرة قسنطينة، مدراء الهيئة التنفيذية المعنيين، مدير الحماية المدنية، ومختلف المؤسسات المعنية، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة.

وتطرق اللقاء إلى التحضيرات اللوجستيه لهذا الموعد الرياضي الذي يدخل في إطار التربص التحضيري الإعدادي للمنتخب الوطني والذي سيلعب على بساط ملعب الشهيد حملاوي “داودي سليمان” بعد سنوات طويلة من الغياب تثمينا للجهودات والإمكانات المتوفرة بمدينة قسنطينة خاصة عقب نجاح التربص التحضيري لأشبال بلماضي شهر سبتمبر المنقضي بقسنطينة.

وقد تم تقديم عرض حول جاهزية ملعب الشهيد حملاوي وملحقاته قدمه مدير الشباب والرياضة حيث تم التأكيد على الجاهزية التامة للملعب لاسيما الوضعية الجيدة للأرضية وملاعب التدريبات، وقد أسدى السيد الوالي عدة توجيهات للتحضير الجيد لهذا اللقاء تتعلق في مجملها بالتأكيد على جاهزية الملعب ومحيطه من كافة النواحي خاصة من ناحية النظافة والإنارة وتنظيم حملات للتنظيف عبر مداخل الولاية والمحاور البروتوكولية، تجهيز فنادق الاستقبال، وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين الجماهير التي ستحضر اللقاء، وضع مخطط لنقل الأنصار إضافة إلى تجهيز المواقع السياحية للمدينة والحرص على نظافتها ووضع شاشات عملاقة على مستوى كل من مدينة قسنطينة ومدينة علي منجلي لتمكين المواطنين من مشاهدة المباراة. ضبط مخطط صحي من قبل مديرية الصحة ومصالح الحماية المدنية بتسخير كافة الإمكانات اللازمة.

يذكر، أن المنتخب الجزائري لكرة القدم يواجه يواجه وديا منتخبي الرأس الأخضر ومصر وديا خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، حيث يلعب رفقاء رياض محرز أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الخميس 12 أكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على الساعة الثامنة ليلا قبل التنقل إلى أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) لملاقاة المنتخب المصري يوم الاثنين 16 أكتوبر دون تحديد توقيت إجراء المباراة. وتدخل المواجهتان الوديتان في إطار تحضيرات المنتخب الجزائري للمواعيد الرسمية المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كاس العالم 2026 المقررة في نوفمبر القادم وكذلك نهائيات كاس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار. يذكر أن الفريق الوطني الجزائري تأهل إلى نهائيات كاس إفريقيا للأمم المقبلة المقررة بكوت ديفوار من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024 ، بعد أن احكم سيطرته على تصفيات المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة من مجموع 18 ممكنة، من جهتهما تأهل منتخبا مصر والرأس الأخضر لذات المنافسة القارية.