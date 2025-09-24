اجتماع تنسيقي بوهران لتحضير مباراة الصومال – الجزائر

بحضور شخصيات ومسؤولين محليين

انطلقت التحضيرات لمباراة الصومال – الجزائر، المقررة يوم 9 أكتوبر على ملعب ميلود هدفي بوهران بداية من الساعة الخامسة مساء ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حسبما علم من مصالح الولاية.

وترأس والي وهران، سمير شيباني، اجتماعا تنسيقيا لوضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات هذه المباراة، بحضور شخصيات ومسؤولين محليين، من بينهم أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ممثلون عن الجماعات المحلية، مدراء القطاعات المعنية، ومسؤولو المؤسسات العمومية للنظافة وتسيير القرية المتوسطية، حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للولاية.

وأكد السيد شيباني تأكيد السلطات المحلية على تسخير كل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لضمان السير الحسن لهذا اللقاء الهام. وقد أمر بوضع خارطة طريق واضحة تعتمد على تنسيق دائم بين مختلف المديريات والمؤسسات المعنية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق انسجام وتكامل بين جميع الفاعلين من أجل ضمان تنظيم محكم يرتقي إلى المعايير الدولية، كما أشير إليه.

و قررت الصومال خوض هذه المواجهة على الأراضي الجزائرية بسبب عدم اعتماد أي من ملاعبها من طرف الهيئات الكروية الدولية المختصة. ويعد هذا اللقاء حاسما بالنسبة للمنتخب الجزائري، إذ أن الفوز فيه قد يحسم بشكل نهائي تأهله إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، ما يزيد من أهمية هذا الموعد.

وقبل هذه الجولة التاسعة وما قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال المقرر تنظيمه في ثلاث دول: الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، يتصدر “الخضر” ترتيب مجموعتهم بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيهم، أوغندا (منافسهم الأخير في التصفيات) والموزمبيق. وسيتأهل صاحب المركز الأول فقط مباشرة إلى العرس الكروي العالمي.