اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي اللقاءات ببني مسوس

تحسبا لانطلاق الموسم الجديد

تنظم رابطة كرة القدم المحترفة، اجتماع تنسيقي عملي مع محافظي اللقاءات الاثنين صباحا، بمقر النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، بحسب ما كشفت عنه الهيئة المسيرة عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الرابطة: ”هذا اللقاء يأتي ليكرس التزام الرابطة بمواصلة مساعيها الرامية إلى تعزيز مهنية محافظي المباريات وتطوير آليات التنسيق بما يساهم في الارتقاء بمنظومة كرة القدم الوطنية وفق معايير التنظيم والاحتراف”.

وبحسب نفس المصدر، فإن هذا الموعد الذي يدخل ضمن تحضيرات انطلاقة الموسم الكروي الجديد، سيجرى بحضور رئيس الرابطة، محمد الأمين مسلوق.

واختتم البيان: ”تؤكد رابطة كرة القدم المحترفة أن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من المبادرات العملية التي تهدف إلى رفع مستوى تنظيم المباريات، بما يواكب تطلعات الأسرة الكروية الجزائرية والجماهير العاشقة للعبة”.

ومعلوم، أن الجولة الأولى عن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، ستجرى أيام 21، 22 و23 أوت 2025، وستكون مبتورة من مقابلتي شبيبة القبائل – اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر- شباب بلوزداد.

برنامج الجولة الأولى:

الخميس 21 أوت:

مولودية وهران – نجم بن عكنون (18.00سا)

شبيبة الساورة – مستقبل الرويسات (18.00سا)

الجمعة 22 أوت:

أولمبيك أقبو – ترجي مستغانم (17.00سا)

مولودية البيض – شباب قسنطينة (17.00سا)

السبت 23 أوت:

نادي بارادو – جمعية الشلف (17.00سا)

اتحاد خنشلة – وفاق سطيف (17.00سا)

مؤجلة:

شبيبة القبائل – اتحاد الجزائر

مولودية الجزائر – شباب بلوزداد.