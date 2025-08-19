اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي المباريات

من أجل بطولة أكثر احترافية

عقدت رابطة كرة القدم المحترفة، اجتماعا تنسيقيا عمليا مع محافظي اللقاءات، الاثنين، بمقر النادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، قبل أقل من أسبوع من بداية بطولة الرابطة الأولى موبيليس للموسم الكروي 2025-2026.

اللقاء استهل بكلمة للأمين العام للرابطة، مراد بوسافر، قبل أن يتدخل رئيس الرابطة محمد الأمين مسلوب، مرحبا بالحضور ومؤكدا على الدور الأساسي الذي يضطلع به محافظو اللقاءات في إنجاح تنظيم المباريات ضمن البطولة المحترفة، حسب بيان للهيئة المسيرة للمنافسة المحترفة نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

كما ألقى الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم نذير بوزناد، كلمة نوه فيها بضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الكروية، يضيف نفس المصدر.

وانطلقت بعدها أشغال الاجتماع في جلسة مغلقة دون حضور وسائل الإعلام، وسط نقاشات تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز التنظيم وضمان السير الحسن للمنافسة.

واختتم البيان: “يأتي هذا اللقاء في إطار مسعى متواصل لترقية آليات التسيير والرفع من مستوى التنظيم بما يواكب تطلعات كرة القدم المحترفة في الجزائر”.

ومعلوم أن الجولة الأولى عن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، ستجرى أيام 21، 22 و23 أوت 2025، وستكون مبتورة من مقابلتي شبيبة القبائل – اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر- شباب بلوزداد بسبب ارتباط العديد من لاعبي هذه الأندية الأربعة مع المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين الجارية حاليا في أوغندا وتنزانيا وكينيا.