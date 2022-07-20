اجتماع تنسيقي بين 3 وزارات لمتابعة مشروعي الحديد لغار جبيلات والفوسفات المدمج

ترأس وزير الطاقة محمد عرقاب، رفقة كل من وزير النقل، عبد الله منجي، ووزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، الأربعاء، اجتماعا تنسيقا لمتابعة مشاريع البنية التحتية اللازمة لمواكبة مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات بولاية تندوف ومشروع الفوسفات المدمج في بلاد الهدبة بولاية تبسة.

وأوضح بيان للوزارة “وبعد الاستماع لعرضين حول المشروعين الهيكليين، أشار وزير الطاقة والمناجم، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة طريق بين قطاعات الطاقة والمناجم، النقل والأشغال العمومية كبداية لعملية التحضير لتزويد المشروعين الهيكليين لمنجم الحديد بغار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج بجميع المنشآت والمرافق الضرورية لاسيما المتعلقة بنقل الخامات المُنتجة والمُحولة عبر الطرقات والسكك الحديدية والموانئ، خاصة بعد إعداد الدراسات الأولية المتعلقة بالمنشآت الضرورية لشحن هذه الحمولات الكبيرة”.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم على الدور الجوهري والمحوري لقطاعات النقل والأشغال العمومية وضرورة تضافر جهود القطاعات المعنية لتجسيد هذين المشروعين الهيكليين لاسيما في شقه المتعلق بالنقل، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث لتجسيد هذه المشاريع.

وأكد كل من وزير النقل ووزير الأشغال العمومية على استعداد وجاهزية قطاعيهما لمرافقة هذين المشروعين نظرا لأهميتهما الإستراتيجية للبلاد، وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.