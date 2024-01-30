اجتماع تنسيقي حول تطوير النشاط المنجمي في الجزائر

لترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع

ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، اجتماعا تنسيقيا حول بعث وتطوير النشاط المنجمي في الجزائر.

وأجري الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بحضور رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم، وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي.

“وقد بحث الطرفان خلال هذا اللقاء، الوضعية الحالية للنشاط المنجمي في الجزائر. مع إبراز الإمكانات المتوفرة، والتحديات التي يتعين مواجهتها”، يقول البيان.

كما ركزت المناقشات على “الاستراتيجية المسطّرة لتحفيز الاستثمار بالقطاع المنجمي، لاسيما فيما يخص:

الدراسات الجيولوجية،

البحث والاستكشاف،

الاستغلال المنجمي،

الصناعة التحويلية المنجمية”.

وللقيام بذلك، اتفق المجتمعون على “تعزيز التعاون وتكثيف المشاورات بين الوزارة والمجلس، من أجل العمل لترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع”.