-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
بين وزارتي الفلاحة والتجارة الداخلية

اجتماع تنسيقي حول تموين السوق ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية

الشروق أونلاين
  • 16
  • 0
اجتماع تنسيقي حول تموين السوق ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية
ح.م
جانب من الاجتماع

ترأس اليوم السيد وليد ياسين، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسيدة آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية، اجتماعاً تنسيقياً تناول المواضيع المتعلقة بتموين السوق ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وذلك بحضور إطارات من كلا الوزارتين.

وبعد الاستماع لمختلف العروض والشروحات، اتفق الوزيران على إطلاق نظام معلوماتي موحد لتتبع الأسعار وتوفر المنتجات، وكذلك التنبؤ بالتذبذبات، وذلك باستعمال التكنولوجيا لتفادي الوقوع في حالات ندرة أو ارتفاع الأسعار، ولتبني مقاربة استباقية فيما يخص التموين بمختلف المنتجات.

كما اتُفق على إنشاء فريق عمل دائم سيُعنى بالتتبع اليومي لوفرة المنتجات وضمان استقرار الأسواق.

مقالات ذات صلة
رغم تراجع واردات الاتحاد الأوروبي.. الجزائر تحقق نموًا في صادرات الغاز

رغم تراجع واردات الاتحاد الأوروبي.. الجزائر تحقق نموًا في صادرات الغاز

بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر.. أسعار النفط ترتفع

بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر.. أسعار النفط ترتفع

منشأة “فيات” بوهران مرشحة لبعث العلامة الإيطالية إقليميا ودوليا

منشأة “فيات” بوهران مرشحة لبعث العلامة الإيطالية إقليميا ودوليا

باريس تبوح بآلامها من مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي!

باريس تبوح بآلامها من مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي!

اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال

اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال

الغرفة التجارية الروسية تكشف عدد المشاريع المشتركة مع الجزائر

الغرفة التجارية الروسية تكشف عدد المشاريع المشتركة مع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد