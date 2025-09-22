اجتماع تنسيقي حول تموين السوق ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية

بين وزارتي الفلاحة والتجارة الداخلية

ترأس اليوم السيد وليد ياسين، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسيدة آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية، اجتماعاً تنسيقياً تناول المواضيع المتعلقة بتموين السوق ومتابعة أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وذلك بحضور إطارات من كلا الوزارتين.

وبعد الاستماع لمختلف العروض والشروحات، اتفق الوزيران على إطلاق نظام معلوماتي موحد لتتبع الأسعار وتوفر المنتجات، وكذلك التنبؤ بالتذبذبات، وذلك باستعمال التكنولوجيا لتفادي الوقوع في حالات ندرة أو ارتفاع الأسعار، ولتبني مقاربة استباقية فيما يخص التموين بمختلف المنتجات.

كما اتُفق على إنشاء فريق عمل دائم سيُعنى بالتتبع اليومي لوفرة المنتجات وضمان استقرار الأسواق.