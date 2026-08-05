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رياضة
في اجتماع سيعقد الأحد القادم:

اجتماع تنسيقي للرابطة الوطنية للهواة متبوع بسحب قرعة الرزنامة

ع. ع
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اجتماع تنسيقي للرابطة الوطنية للهواة متبوع بسحب قرعة الرزنامة

تعقد الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، يوم الأحد المقبل، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء أندية الرابطة الثانية للهواة، في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وأوضح بيان للرابطة أن هذا اللقاء، الذي سيحتضنه فندق “نيو داي” بحسين داي، يهدف إلى استعراض مختلف الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالموسم الجديد، وتنسيق الجهود لضمان انطلاق المنافسة في أفضل الظروف.

وسيختتم الاجتماع بإجراء مراسم سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة الثانية للهواة للموسم الرياضي 2026-2027، بحضور ممثلي الأندية المعنية، وفق ما أوضحه نفس المصدر.

وفي ما يتعلق بالتغطية الإعلامية، أفادت الرابطة بأن المنطقة المختلطة ستفتح أمام وسائل الإعلام مباشرة عقب اختتام الاجتماع ومراسم سحب القرعة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لتمكين الصحفيين من استقاء التصريحات الإعلامية.

وكانت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة قد كشفت في جوان الفارط، عن تركيبة مجموعتي وسط- شرق ووسط- غرب لبطولة الرابطة الثانية للهواة لكرة القدم للموسم، 2026-2027.

وسجلت مجموعة “وسط- غرب” إدراج ثلاثة أندية جديدة صعدت هذا الموسم إلى الرابطة الثانية للهواة، ويتعلق الأمر بجمعية تاغيت واتحاد سيدي محمد بن علي واتحاد البليدة، بالإضافة إلى سقوط ناديين من الرابطة المحترفة الأولى وهما ترجي مستغانم ومولودية البيض.

في مجموعة “وسط- شرق”، تم إدراج ثلاثة أندية صاعدة، وهي اتحاد النزلة وشبيبة عزازقة وشبيبة سكيكدة، إضافة إلى نادي بارادو الساقط من الرابطة المحترفة الأولى.

تركيبة المجموعتين:

– مجموعة “وسط- غرب”:

وداد تلمسان، شبيبة تيارت، اتحاد الحراش، ترجي مستغانم، وداد مستغانم، جمعية وهران، أمل الأربعاء، رائد القبة، نصر حسين داي، مولودية سعيدة، مولودية البيض، نجم القليعة، غالي معسكر، جمعية تاغيت (صاعد جديد)، اتحاد سيدي محمد بن علي (صاعد جديد)، اتحاد البليدة (صاعد جديد).

ـ مجموعة “وسط- شرق”:

اتحاد الشاوية، مولودية قسنطينة، مولودية بجاية، شباب باتنة، نادي بارادو، شباب بني ثور، نجم التلاغمة، نجم مقرة، نادي بني ولبان، اتحاد عنابة، مولودية باتنة، شباب جيجل، جمعية الخروب، اتحاد النزلة (صاعد جديد)، شبيبة عزازقة (صاعد جديد)، شبيبة سكيكدة (صاعد جديد).

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