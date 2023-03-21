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الجزائر

اجتماع تنسيقي للولاة للوقوف على ترتيبات رمضان

ق. و
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اجتماع تنسيقي للولاة للوقوف على ترتيبات رمضان
أرشيف

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء بقصر الحكومة بالعاصمة، على اجتماع تنسيقي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بولاة الجمهورية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص للوقوف على ترتيبات شهر رمضان ومتابعة سير مختلف المشاريع التنموية على المستوى المحلي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار متابعة الترتيبات والتدابير الرامية إلى التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن على المستوى المحلي وكذا الوقوف على التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، وهذا تبعا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للحكومة خلال ترؤسه الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، أعطيت توجيهات من أجل اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تموين الأسواق بمختلف المواد الغذائية وكذا التصدي لمحاولات خلق الندرة والمضاربة، إلى جانب السهر على تنظيم الأسواق وعمليات التضامن خلال الشهر الفضيل.
كما تم خلال هذا اللقاء أيضا التطرق إلى ملفات الاستثمار والإحصاء الفلاحي وكذا المجال العمراني والنظافة العمومية، بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف.

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