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الجزائر

اجتماع ثلاثي جزائري تونسي ليبي حول الأوضاع في المنطقة

الشروق أونلاين
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اجتماع ثلاثي جزائري تونسي ليبي حول الأوضاع في المنطقة
ح.م
اجتماع سابق بين الوزراء في الجزائر

تحتضن تونس، اجتماعا ثلاثيا يضم وزراء خارجية الجزائر ليبيا وتونس  لتنسيق المواقف حول الأوضاع في المنطقة وتنسيق المواقف في القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا، يؤدّي، الجمعة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،رمطان لعمامرة، ونجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، زيارة عمل إلى تونس.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي ترجمة لحرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية.

كما سيكون الاجتماع مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.

وتابع البيان أن المشاورات ستتركز على عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الامن الغذائي والطاقي والبيئي في التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة.

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