اجتماع جديد لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

سيجتمع مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، غدا الإثنين 25 مارس 2024.

يجتمع مجلس الأمن غدا، الاثنين 25 مارس، لمناقشة مشروع قرار جديد بشأن العدوان على غزة، وهذا بعد تأجيل الإجتماع المقرر يوم أمس السبت.

مشروع القرار لوقف إطلاق النار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة “الدول العشر المنتخبة” والتي تشمل الجزائر، اليابان، وسويسرا وموزمبيق الى جانب مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية و سلوفانيا وسيراليون والأكوادور”.

وقد تقدمت هذه الدول بمشروع قرار جديد لوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وينص مشروع القرار الذي ستتم مناقشته غدا، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، على أن مجلس الأمن “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، ويؤدي إلى وقف دائم ومستمر.

كما تنص فقرته الثانية على إطلاق سراح الأسرى دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.