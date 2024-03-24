-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

اجتماع جديد لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
  • 691
  • 0
اجتماع جديد لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
ح. م
سيجتمع مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، غدا الإثنين 25 مارس 2024.

يجتمع مجلس الأمن غدا، الاثنين 25 مارس، لمناقشة مشروع قرار جديد بشأن العدوان على غزة، وهذا بعد تأجيل الإجتماع المقرر يوم أمس السبت.

مشروع القرار لوقف إطلاق النار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة “الدول العشر المنتخبة” والتي تشمل الجزائر، اليابان، وسويسرا وموزمبيق الى جانب  مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية و سلوفانيا وسيراليون والأكوادور”.

وقد تقدمت هذه الدول بمشروع قرار جديد لوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وينص مشروع القرار الذي ستتم مناقشته غدا، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، على أن مجلس الأمن “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، ويؤدي إلى وقف دائم ومستمر.

كما تنص فقرته الثانية على إطلاق سراح الأسرى دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

مقالات ذات صلة
بوغالي يحذّر: الدول العربية تتعرض لتحديّات وجودية

بوغالي يحذّر: الدول العربية تتعرض لتحديّات وجودية

حصيلة جديدة لهجوم موسكو.. 93 قتيلا وعدد الضحايا مرشح للارتفاع

حصيلة جديدة لهجوم موسكو.. 93 قتيلا وعدد الضحايا مرشح للارتفاع

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له روسيا

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له روسيا

انعدام الإرادة السياسية في المغرب ضد الفساد والريع العائلي

انعدام الإرادة السياسية في المغرب ضد الفساد والريع العائلي

الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي

الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي

الحكومة الصحراوية تدين تورط فرنسا العسكري في الصحراء الغربية

الحكومة الصحراوية تدين تورط فرنسا العسكري في الصحراء الغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد