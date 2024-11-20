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اقتصاد

اجتماع جزائري ألماني حول الهيدروجين الأخضر

الشروق أونلاين
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اجتماع جزائري ألماني حول الهيدروجين الأخضر

عقد الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, امس الثلاثاء, لقاء مع ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتنمية “جي إي زاد”, مرفوقة بممثل الغرفة الجزائرية-الألمانية للصناعة والتجارة “أ أش ك”, وذلك على هامش مشاركته في أسبوع الهيدروجين الأوروبي المنظم ببروكسل من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان صادر عن المجمع الحكومي, تمحورت النقاشات خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الإطارات المسيرة للشركة, حول آفاق التعاون الجزائري-الألماني فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة التي تسهم فيها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

يذكر أن سوناطراك تشارك في الأسبوع الأوروبي للهيدروجين بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بتطوير الهيدروجين والطاقات المتجددة مما يساهم في تسريع الانتقال الطاقوي ودعم التنمية المستدامة.

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