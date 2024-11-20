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الجزائر

اجتماع جزائري ياباني لمناقشة الهشاشة الزلزالية للبنايات الجزائرية

الشروق أونلاين
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اجتماع جزائري ياباني لمناقشة الهشاشة الزلزالية للبنايات الجزائرية

 عُقد أمس الثلاثاء على مستوى المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، اجتماع تقني حضره خبراء عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومختصين جزائريين، لتقييم الهشاشة الزلزالية للبنايات الجزائرية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد عرف اللقاء مناقشة مسألة إعادة تأهيل هذه البنايات، وكذا تحديد الأولويات ومنهجيات التقييم والوسائل المسخّرة لتنفيذ هذه المهمة.

ووفقا لذات المصدر، فقد حضر هذا اللقاء، مسؤولين عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، الذي يساهم في تحليل البيانات الزلزالية وتقييم المخاطر، والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلزال، لتوفير الخبرة التقنية في ميدان التصميم المقاوم للزلازل وتقييم الهياكل، والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المكلف بتحليل مواد وتقنيات إعادة التأهيل، وهيئة المراقبة التقنية للبناء، والتي تقوم بتشخيص البنايات وضمان المتابعة التقنية للتدخلات.

وسيقوم هؤلاء الخبراء اليابانيين بالتعاون مع خبراء جزائريين، بإجراء دراسات ميدانية معمّقة في هذا المجال، مصحوبة بجلسات عمل للتبادل التقني مع الفرق الجزائرية، يقول البيان.

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