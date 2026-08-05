اجتماع حاسم الخميس لرسم معايير الناخب الوطني الجديد بعد رحيل بيتكوفيتش

يترأسه رابح سعدان ويحضره عدة تقنيين

تدخل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) مرحلة جديدة ومحورية في مسار إعادة بناء وتطوير المنتخب الوطني الأول، وذلك على خلفية قرار الانفصال الودي وبالتراضي عن المدرب السويسري-البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان عقده يمتد في الأصل حتى سنة 2028.

ويمثل هذا التغيير الفني المرتقب فرصة حاسمة للهيئة الكروية الوطنية لإعادة تقييم المسار وتصحيح البوصلة، من أجل وضع العارضة الفنية لـ”محاربي الصحراء” بين أيدي قيادة جديدة قادرة على تجسيد الطموحات وتلبية تطلعات الشارع الرياضي الجزائري.

وفي إطار ضبط الخطوات الأولى لهذه المرحلة الانتقالية، أعلنت الاتحادية عن تنظيم دورة “استثنائية” للجنة التقنية الوطنية اليوم الخميس 6 أوت 2026 بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى. وتأتي هذه الخطوة بناء على توصيات المكتب الفدرالي الذي عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحادية وليد صادي عبر تقنية التحاضر المرئي، حيث تقرر الإسراع في وضع الأطر المنهجية المتبعة لاختيار الناخب الوطني الجديد وفق معايير مدروسة تعتمد على الكفاءة والاحترافية.

اللجنة التقنية الوطنية التي تتواجد فيها عديد الأسماء في كرة القدم الجزائرية يتقدمهم شيخ المدربين رابح سعدان ستكلف خلال اجتماعها بفتح ودراسة الملف الفني للناخب المرتقب بشكل دقيق وشامل، إذ سيجري الأعضاء تقييماً معمقاً لكافة المعايير التقنية المطلوبة، وفي مقدمتها الخبرة التدريبية في المستوى العالي، والشخصية القوية، والكفاءة التكتيكية التي تتناسب مع هوية الكرة الجزائرية ومؤهلات لاعبيها. كما سينصب التركيز على اختيار مدرب يمتلك رؤية مستقبلية جادة تتوافق كلياً مع المشروع الرياضي والأهداف الإستراتيجية التي وضعتها “الفاف” للفترة المقبلة.

وقد حرص المكتب الفدرالي على التأكيد على أهمية المشاورة الفنية والأخذ برأي أهل الاختصاص في اللجنة التقنية للمساعدة في تحديد “البروفايل” الأنسب لشغل هذا المنصب الحساس. وبناء على مخرجات هذا التنسيق التقني والفدرالي، كُلّف رئيس الاتحادية، وليد صادي، رسمياً بالشروع في اتخاذ الإجراءات والاتصالات الرسمية اللازمة والتفاوض لحسم ملف التعاقد مع المدرب الجديد، وضمان استقرار بيت “الخضر” قبل الانطلاق في الاستحقاقات الكروية الرسمية القادمة…