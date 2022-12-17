اجتماع حاسم بين إدارة ميلان وبن ناصر لتحديد مستقبله

التكهنات وأخبار الانتقالات تحاصر نجم "الخضر"

كشف موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي إن مسؤولي نادي ميلان الإيطالي قرر عقد اجتماع حاسم مع وكيل أعمال النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعد انتهاء التربص الذي يجريه الروسونيري في دبي، من أجل حسم مستقبله مع ميلان إما بالتجديد أو الرحيل، بعد أن تعثرت المفاوضات بين الطرفين لعدة أشهر.

وتصدر لاعب “الخضر” أخبار الانتقالات الشتوية في إيطاليا لحد الساعة بعد أن تم ربطه بالعديد من الأندية، وفي مقدمتها كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، في صورة قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد، فضلا عن أرسنال وتشيلسي وليفربول، وكانت صورة جمعت بن ناصر ومدرب أرسنا أرتيتا بعد ودية ميلان والنادي الإنجليزي أشعلت التكهنات التي تربط اللاعب الجزائري بعودة محتملة إلى النادي اللندني، في حين إن مصادر إعلامية إيطالية ربطته ببرشلونة الإسباني ضمن خطة ميلان للحصول على خدمات المهاجم الإسباني، فيران توريس، حيث تفكر إدارة الروسونيري في إدراجه ضمن صفقة تبادلية.

واضطر إسماعيل بن ناصر (26 عاما) خلال الأيام القليلة الماضية إلى تغيير وكيل أعماله بسبب عدم نجاح مناجيره السابق، الفرنسي موسى سيسوكو، في حسم المفاوضات مع إدارة نادي ميلان، وتعاقد بن ناصر مع إمبراطورية وكيل الأعمال الشهير، الراحل مينو رايولا، واختار ابن عم الأخير، أنزو رايولا، وكيلا جديدا.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق، إن إدارة نادي ميلان كانت توّجست من خطوة إسماعيل بن ناصر الجديدة بخصوص تغيير وكيل أعماله، خاصة في ظل السمعة الكبيرة التي تتمتع بها إمبراطورية رايولا، وتخوفت من ضياع نجمها الجزائري، لا سيما في ظل العروض العديدة التي وصلته من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف ذات المصدر بأن المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، يستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع أنزو رايولا الأسبوع المقبل، من أجل معرفة طلبات بن ناصر المالية، التي قدرت في وقت سابق من 4 إلى 4.5 مليون يورو كراتب سنوي، في حين لا يعرف إن كان مسؤولو مستعدين للرفع من عرضهم المالي لمحاولة إقناع بن ناصر بالبقاء، وهو اللاعب المهم في حسابات المدير الفني للروسونيري، ستيفانو بيولي.

من جهة أخرى، كان بن ناصر عبر عن ارتياحه للعودة إلى الملاعب بعد أن شارك في ودية ميلان وأرسنال بدبي، يوم الثلاثاء الماضي، التي فاز بها النادي السابق للدولي الجزائري بهدفين لهدف (1-2)، بعد أن لعب آخر مباراة له مع ميلان يوم 13 نوفمبر، أمام فيورنيتنا في الدوري الإيطالي قبل المشاركة مع منتخب الجزائري في وديتي مالي والسويد ثم الخروج في إجازة بسبب مونديال 2022، كما خاض لاعب “الخضر” ودية أخرى أمام ليفربول، أول أمس، انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف.

جدير بالذكر، أن بن ناصر انضم إلى نادي ميلان صيف عام 2019 قادما من نادي إمبولي مقابل 16 مليون يورو، وهو مرتبط حاليا بعقد يمتد إلى غاية صيف 2024، وخاض نجم “الخضر” 126 مباراة بمختلف المسابقات مع النادي اللومباردي لحد الآن، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، كما توج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.