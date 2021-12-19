اجتماع حاسم لـ”الكاف” لتحديد مصير “كان” الكاميرون

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، أمسية الأحد اجتماعا عاجلا، للحسم في مصير كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 .

وأكدت تقارير صحفية أن النقطة الأبرز في الاجتماع، تتمثل في مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أبدى في وقت سابق تحفظات بخصوص استعدادات الكاميرون لاحتضان هذا الحدث الكروي، بسبب تأخرها في تسليم الملاعب التي ستحتضن العرس الإفريقي.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية راسلت الاتحادين الدولي لكرة القدم “الفيفا” والإفريقي “الكاف”، تطالب من خلاله إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها في الكاميرون بداية من 9 من شهر جانفي المقبل.

وطالبت الرابطة من “فيفا”، في مراسلتها، عدم مشاركة لاعبيها الأفارقة في كأس أفريقيا بسبب ما وصفته بعجز اتحادات وطنية عن تطبيق بروتوكلات صحية على اللاعبين تضمن سلامتهم.