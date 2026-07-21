اجتماع حاسم لـ “الكاف” الأربعاء في جوهانسبرغ

لإعادة رسم خارطة الكرة الإفريقية

يناقش مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، خلال اجتماعهم المرتقب في جوهانسبرغ، مجموعة من المقترحات البارزة التي قد تحدث تحولاً جذرياً في هيكلة المسابقات وتطوير اللعبة في القارة السمراء، بمشاركة كبار مسؤولو “الكاف” ورؤساء الاتحادات الوطنية.

وتأتي في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة النقاش دراسة مقترح الاتحاد الكاميروني القاضي باستحداث بطولة “دوري أمم إفريقي” للمنتخبات الوطنية بناءً على التصنيف، إلى جانب البحث في إمكانية إطلاق نسخة مماثلة لفئتي أقل من 17 عاماً وأقل من 23 عاماً، وهو ما يعكس رغبة الهيئة القارية في رفع المردود الفني للفرق والمنتخبات على حد سواء. كما يتضمن جدول الأعمال ملفات استراتيجية تتعلق بتطوير البنية التحتية، أبرزها مشروع إعادة تشييد 30 ملعباً في الدول الإفريقية الأقل تطوراً، فضلاً عن اعتماد معايير جديدة ومشددة للسلامة والأمن داخل كافة الملاعب التي تستضيف المسابقات القارية.

وعلى مستوى الأندية، سيتبادل الحاضرون الرؤى حول إعادة هيكلة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مع حسم الجدل القائم بشأن ملفات تراخيص الأندية ومواعيد تسجيلها، حيث شدد الكاف على عدم تمديد الموعد النهائي المحدد يوم 25 جويلية الجاري، باستثناء حالات فردية ودقيقة وفق اللوائح.

وأخيراً، سيتطرق الاجتماع لاستعراض آخر المستجدات والتحضيرات المتعلقة بالنسخ القادمة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لعامي 2027 و2028، لضمان جاهزية الدول المستضيفة وإخراج العرس القاري بأفضل صورة ممكنة.