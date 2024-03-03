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رياضة
انتهت الأزمة بينهما بشكل ودي دون اتخاذ عقوبات

اجتماع حاسم يطوي أزمة سعيود ومدربه الكرواتي

ع. ع
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اجتماع حاسم يطوي أزمة سعيود ومدربه الكرواتي

كشفت يومية “الرياضية” السعودية، استنادا إلى مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي الرائد السعودي اجتمعت مع الدولي الجزائري أمير سعيود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمدرب الكرواتي إيغور يوفيتشيفيتش، بعد مهاجمة الأخير للاعب واتهامه برفضه اللعب أمام نادي الفيحاء خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة التي لعبت لحساب الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، وانتهت بخسارة الرائد 2ـ1.

وطبقًا لنفس المصدر، برر اللاعب والمدرب وجهات نظرهما أمام إدارة النادي، وانتهت الأزمة بينهما بشكل ودي دون اتخاذ أي عقوبات، وشارك اللاعب الجزائري في التدريبات الجماعية، السبت، استعدادًا لمواجهة النصر، الخميس المقبل، في الجولة الـ 23 من المسابقة.

وكان المدرب الكرواتي قال خلال مؤتمر مواجهة الفيحاء عن غياب سعيود: “أبدى لي عدم رغبته في المشاركة بالمباراة لذلك أبعدته عن اللقاء”، قبل أن ينشر سعيود عبر حسابه على “إنستجرام” ردًا على المدرب في رسالة كتب فيها: “الرغبة في اللعب مع فريقي دائمًا ما كانت موجودة وظاهرة”.

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