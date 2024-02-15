اجتماع خاص حول قمة الدول المصدّرة للغاز في الجزائر

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، اجتماعا حول التحضيرات الخاصة بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تحتضنه الجزائر.

وشارك في الاجتماع، أعضاء من الحكومة يتقدّمهم الوزير الأول نذير العرباوي. إلى جانب مسؤولين في رئاسة الجمهورية ومختلف المصالح الأمنية.

وتُعقد القمة السابعة لـ”أوابك”، بتاريخ 2 مارس 2024. على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.