اجتماع خاص لمجلس الوزراء حول قانون الاستثمار الخميس

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجـيد تبـون، الخميس، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء حول قانون الاستثمار الجديد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون سيترأس اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.