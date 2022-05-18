اجتماع خاص لمجلس الوزراء حول قانون الاستثمار الخميس
يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجـيد تبـون، الخميس، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء حول قانون الاستثمار الجديد.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون سيترأس اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
#هام#بيان
يتــرأس الســيد عبد المجـيد تبـون، القــائد الأعـلــى للقـوات المسـلحة وزيـر الدفاع الوطني، غدا الخميس، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) May 18, 2022