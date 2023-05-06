اجتماع رؤساء أركان “قدرة شمال إفريقيا” بالجزائر

شنقريحة يجدد تبني مقاربة مكافحة الإرهاب والتطرف

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السبت، أن الجزائر رافعت من أجل تبني مقاربة إفريقية جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب ترتكز على محاربة الجماعات المسلحة والوقاية من كل أشكال التطرف.

وقال شنقريحة، خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الـ11 للجنة رؤساء الأركان والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا على مستوى النادي الوطني للجيش: “بالفعل، فإن منطقتنا، وعلى غرار باقي مناطق القارة الإفريقية، تواجه تحديات كثيرة في مجال السلم والأمن، كالإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات المسلحة والنزاعات الحدودية، الأمر الذي يتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، التعاون لمواجهة هذه التحديات، والعمل على الحد من العنف والتطرف وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود”.

وشدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أن الجزائر لطالما رافعت من أجل تبني مقاربة إفريقية جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب، ترتكز على محاربة الجماعات المتطرفة وكذا الوقاية من كل أشكال التطرف قائلا: “في هذا الصدد، وعلاوة على جهود بلدي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، سواء في إطار التعاون الثنائي أو من خلال الآليات متعددة الأطراف، فإن الجزائر رافعت من أجل تبني مقاربة إفريقية جديدة، تتعلق بمكافحة الإرهاب، ترتكز على محاربة الجماعات المسلحة وكذا الوقاية من كل أشكال التطرف”.

وأضاف: “فالمعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن كسبها في غياب مقاربة متكاملة، تهدف إلى التصدي للتطرف العنيف وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، على غرار منع دفع الفدية، التي تساهم في دعم صفوف الإرهابيين ومدهم بالأسلحة وتوسيع قدراتهم التدميرية”، مشددا على “التزام الجزائر وعزيمة الجيش الوطني الشعبي، على المضي قدما بآليتنا الإقليمية، ودعم كافة الجهود التي من شأنها المساهمة في استتباب الأمن والسلم دوليا وقاريا وإقليميا”.

وكان الفريق أول قد بلّغ في البداية، المشاركين في أشغال الاجتماع الـ11 للجنة رؤساء الأركان والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء رسالة أخوة وصداقة من قبل رئيس الجمهورية، وأكد أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتعزيز مستوى التنسيق القائم بين البلدان الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة المنطقة.

ويشار إلى أن الاجتماع حضره الفريق أول محمـد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان العامة لحكومة ‏الوحدة الوطنية الليبية ومحمـد الولي أعكيك، رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي ‏للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واللواء أركان حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، وأحمد أحميدة التاجوري، الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال إفريقيا.