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رياضة

اجتماع طارئ في ريال مدريد بعد الاتهامات الموجهة لبرشلونة

عمر سلامي
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اجتماع طارئ في ريال مدريد بعد الاتهامات الموجهة لبرشلونة
ح.م
رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، بيانا أكد فيه أن الرئيس فلورنتينو بيريز، سيجتمع بشكل عاجل بمجلس الإدارة، من أجل اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بعد الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة.

وقال نادي ريال مدريد في بيان له، على موقعه الرسمي: ” نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام لبرشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا نيغريرا، الرئيس سيجتمع بمجلس الإدارة بشكل عاجل الأحد 12 مارس 2023 في حدود منتصف النهار”.

وأضاف النادي الملكي، أن الاجتماع برمج من أجل: ” اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن.

واتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ”الفساد”، “إساءة الأمانة” و”تزوير سجلات تجارية” في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

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