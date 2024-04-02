اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تحرّك مشترك بشأن غزة

تعقد الجامعة العربية يوم الأربعاء اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بمقرها في القاهرة، لبحث تحرك مشترك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع في غزة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي يوم الثلاثاء، عن هذا الاجتماع الطارئ، بعد تقدّم دولة فلسطين بطلب لعقده.

وقال زكي إن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وستبحث هذه الدورة الاستثنائية “التحرك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع”، يضيف المسؤول ذاته.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، قد تحدث في وقت سابق، عن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، بشأن التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح.