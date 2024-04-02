-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تحرّك مشترك بشأن غزة

الشروق أونلاين
  • 1170
  • 0
اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تحرّك مشترك بشأن غزة
أرشيف
الجامعة العربية

تعقد الجامعة العربية يوم الأربعاء اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بمقرها في القاهرة، لبحث تحرك مشترك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع في غزة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي يوم الثلاثاء، عن هذا الاجتماع الطارئ، بعد تقدّم دولة فلسطين بطلب لعقده.

وقال زكي إن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وستبحث هذه الدورة الاستثنائية “التحرك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع”، يضيف المسؤول ذاته.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، قد تحدث في وقت سابق، عن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، بشأن التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح.

مقالات ذات صلة
جلسة مشاورات بمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية

جلسة مشاورات بمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية

وصول طائرتين جزائريتن محملتين بـ168 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة إلى مطار العريش

وصول طائرتين جزائريتن محملتين بـ168 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة إلى مطار العريش

تركيا.. انتخابات بلدية حاسمة وتنافس كبير على إسطنبول

تركيا.. انتخابات بلدية حاسمة وتنافس كبير على إسطنبول

المغرب تتحرش بصحفي إسباني فضحها في قضية “بيغاسوس”

المغرب تتحرش بصحفي إسباني فضحها في قضية “بيغاسوس”

مجلس الأمن يعقد جلسة حول العدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق

مجلس الأمن يعقد جلسة حول العدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق

المغرب يبحث مخارج نجدة بعد اليأس من اتفاقية الصيد مع الأوروبيين

المغرب يبحث مخارج نجدة بعد اليأس من اتفاقية الصيد مع الأوروبيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد