اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الإثنين

حول الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، اجتماعا طارئا حول الضربات الأمريكية في سوريا والعراق. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيتم خلال الاجتماع الذي دعت إليه روسيا، بحث الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل موالية لإيران. تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.

ودعت روسيا يوم السبت، لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق في العراق وسوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو “تدين بشدة العدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة. وتسعى إلى النظر بشكل عاجل في الوضع الحالي من خلال مجلس الأمن”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق من اليوم، أنها شنّت ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.