اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء، لبحث عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بناء على طلب من دولة فلسطين.

وقال مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن “الاجتماع سيبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ومساءلة مرتكبيه”.

وشدد العكلوك في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية على أن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة، هو الحل السياسي. بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.

وتابع الدبلوماسي بأن الرئيس محمود عباس “يدير تحركا إقليميا ودوليا، من خلال اتصالات يجريها مع زعماء العالم، من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني”.