اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ عقود المعرض الإفريقي للتجارة البينية

عقد الوزير الأول سيفي غريب يوم الثلاثاء، اجتماع عمل خُصِّص لمتابعة تنفيذ عقود الاستثمار المبرمة في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF). الذي احتضنته الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وشارك في اجتماع العمل، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، عدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بالعقود المبرمة خلال الحدث الاقتصادي القاري.

واستمع الوزير الأول خلال هذا الاجتماع، إلى “عروضٍ مفصلة قدّمها المشاركون، تناولت طبيعة العقود الموقّعة مع الشركاء الأفارقة. ووتيرةَ التقدّم في مسار تجسيد المشاريع المنبثقة عن المعرض”.

كما عرض ممثلو المؤسسات والمتعاملون الاقتصاديون “انشغالاتهم ومقترحاتهم بخصوص سبل تعزيز مرافقة الدولة لجهود الاستثمار”. مؤكدين على “أهمية هذا الدعم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين، ذكّر الوزير الأول بـ”التزامات رئيس الجمهورية الثابتة في مجال تشجيع الاستثمار الوطني. وتوطيد الشراكات الإستراتيجية التي تجمع الجزائر بشركائها في القارة الإفريقية”.

“وانسجاما مع التوجيهات السامية للرئيس، جدّد غريب التزام الحكومة بترقية روح المبادرة الاقتصادية، وتهيئة مناخٍ ملائمٍ للنمو والابتكار. بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية في محيطها الإفريقي”، يضيف البيان.