اجتماع عمل ومتابعة حول مشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، تشرف على اجتماع عمل ومتابعة حول مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – واد أميزور، الخميس 11 سبتمبر 2025، بمقر ولاية بجاية.

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، يوم أمس الخميس 11 سبتمبر، بمقر ولاية بجاية، على اجتماع عمل ومتابعة حول مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – واد أميزور.

ووفقا لما أفادت به وزارة الطاقة، كان اللقاء مناسبة لممثلي المجتمع المدني ببلديتي أميزور وتالة حمزة لعرض انشغالاتهم، خاصة ما تعلق بعملية التعويض المرتبطة بالمنفعة العامة للأراضي المعنية بنزع الملكية.

كما تناول الحاضرون تطورات المشروع وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة، سواء على المنطقة أو على الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد ورفع المداخيل بالعملة الصعبة.

وأكدت كاتبة الدولة التزام السلطات العمومية بضمان حقوق المعنيين المشروعة وتعويضهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع أخذ كل المقترحات بعين الاعتبار ودراستها في إطار يضمن إنجاح المشروع ويوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

وأسدى والي ولاية بجاية من جانبه تعليمات للهيئات المعنية، على غرار مديرية الخزينة العمومية، مديرية التقنين والشؤون العامة، ومديرية أملاك الدولة، من أجل التنسيق والتسريع في استكمال إجراءات التعويض المتعلقة بالمشروع.

وحضر الاجتماع كل من والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بلقاسم سلطاني، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (ENOF)، إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ممثل المجلس الشعبي الولائي، رئيسي بلديتي تالة حمزة وأميزور، المديرة العامة للشركة الجزائرية–الأسترالية (WMZ)، والمدراء التنفيذيين المعنيين، إضافة إلى ممثلي السكان المعنيين بعمليات نزع الملكية.