اجتماع عُماني إيراني لبحث العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز

عقدت عُمان وإيران يوم الأحد اجتماعًا عن بعد، بين نائبي وزيري خارجية البلدين،  لبحث ضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز. بحضور خبراء وتقنيين من الجانبين.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية، فقد طرح الخبراء من الطرفين “الخيارات المُمكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في المضيق. خلال الظروف التي تشهدها المنطقة”.

من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الجانبين أكدا على “الدور الحصري لإيران وسلطنة عمان كدولتين ساحليتين للمضيق”.

وعُقد الاجتماع، برئاسة نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، ونائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية الشيخ خليفة الحارثي.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.

