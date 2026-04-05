اجتماع عُماني إيراني لبحث العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز

عقدت عُمان وإيران يوم الأحد اجتماعًا عن بعد، بين نائبي وزيري خارجية البلدين، لبحث ضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز. بحضور خبراء وتقنيين من الجانبين.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية، فقد طرح الخبراء من الطرفين “الخيارات المُمكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في المضيق. خلال الظروف التي تشهدها المنطقة”.

من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الجانبين أكدا على “الدور الحصري لإيران وسلطنة عمان كدولتين ساحليتين للمضيق”.