اجتماع فريق عمل تابع لمنظمة “أفروساي” في الجزائر

لمناقشة استقلالية الأجهزة العليا للرقابة في القارة الإفريقية

ترأست الجزائر اجتماع فريق العمل التابع للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة (أفروساي) حول استقلالية هذه الأجهزة والذي افتتح أشغاله الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وفي كلمة له في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، أن هذا الاجتماع يكتسي “أهمية خاصة”، كونه يشكل “إطارا مناسبا لمناقشة القضايا المرتبطة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة في القارة الإفريقية، فضلا عن المقاربات الاستراتيجية التي تسمح بتعزيز استقلالية هذه الأجهزة”.

ومن ضمن أهداف هذا الاجتماع -يضيف رئيس مجلس المحاسبة- تبادل المعارف والخبرات وتحديد نهج استباقي وطموح لتعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية الإفريقية.

وبهذه المناسبة، ابرز بن معروف أهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة في ضمان شفافية ونزاهة التسيير العمومي، قائلا “انه لا يمكن لهذه الهيآت أن تؤدي مهامها في مراقبة المال العام بشكل موضوعي وفعال إلا إذا كانت مستقلة حقا”.

وضمن إطار منظمة الأفروساي لا يزال، يضيف ذات المتحدث، “عنصر الاستقلالية يمثل تحديا”، مذكرا انه تم اعتماد مجموعة من المبادرات في مجال بناء القدرات متعلقة بالاستقلالية في إطار الهدف المسطر ضمن إستراتيجية المنظمة للفترة 2022-2027 والخاصة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإفريقية”.

من جهتها، أكدت نائب مدير الشؤون الاستراتيجية والتطوير بمنظمة أفروساي، فيليسيتي زوبو، أن هذا الاجتماع الذي يدوم أربعة أيام يندرج ضمن المخطط السنوي للمنظمة والرامي الى إطلاق مقاربة فعالة من اجل دعم استقلالية هيآت الرقابة العليا في الدول الإفريقية.

وأضافت أن تحديات استقلالية مجالس المحاسبة في القارة تتمثل أساسا في قدم النصوص التشريعية الخاصة بالمراقبة على المالية العامة وشغور المناصب في هذه الهيآت وغيرها، مبدية تطلعها أن يفضي هذا الاجتماع إلى إجراءات ملموسة لتعزيز استقلالية مجالس المحاسبة في القارة وإعداد ورقة طريق تكرس مقاربة جهوية في هذا المنحى مع ترقية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول.

ويعكف المشاركون في اللقاء على بحث عدد من المحاور منها واقع وآفاق استقلالية مجالس المحاسبة في السياق العالمي وآليات التعاون بين الأفروساي والاتحاد الإفريقي.

يشار إلى أن المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة (افروساي)، التي تأسست سنة 1976، تضم 56 هيأة عضو ويقع مقرها بياوندي (الكاميرون).

وتهدف المنظمة إلى تعزيز الحكم الرشيد من خلال مساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الوطنية على تحسين أدائها في مجال الحسابات والمساهمة في محاربة الفساد مع تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين هذه المجالس.