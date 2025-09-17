اجتماع في الجزائر لمراجعة تعديلات الاتحاد البرلماني الإفريقي

في إطار مساعي تحديث النصوص الأساسية وتكييفها مع التحديات

عقدت لجنة مراجعة التعديلات للاتحاد البرلماني الإفريقي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا في إطار مساعي تحديث النصوص الأساسية للاتحاد وتكييفها مع التحديات الراهنة التي تواجه القارة.

وفي تصريح له على هامش أشغال هذا الاجتماع، المنعقد بمقر المجلس الشعبي الوطني، أوضح الأمين العام للاتحاد البرلماني الإفريقي، إيدي غادو بوبكر، أن هذا المسعى الإصلاحي كان قد انطلق منذ ديسمبر 2023 من أجل مراجعة النصوص، “بما يضمن انسجامها مع متطلبات عصرنا، ويسمح بتعزيز دور الاتحاد ودعم ديناميكيته”.

وأفاد بأن التعديلات المقترحة تخص عدة مجالات، منها ما يتعلق بتركيبة الاتحاد، وأخرى تخص العضوية، فضلا عن تعديلات تتصل بأساليب العمل، مؤكدا أن الهدف الأساسي منها هو “ضمان تجسيد المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد والقضايا التي يناضل من أجلها، على نحو أكثر فعالية وكفاءة”.

من جهة أخرى، توجه إيدي غادو بوبكر بالشكر للسلطات البرلمانية الجزائرية على التدابير المتخذة لتمكين الوفود من العمل في أجواء مريحة، مشيرا إلى أن النقاشات التي “جرت في جو ودي”، ضمت وفودا عن الدول الخمس التي تقدمت بمقترحات التعديلات.

بدوره، أوضح رئيس لجنة التعديلات، بيار فلامبو نغاياب، أن هذا الاجتماع يأتي من أجل “استكمال النقاش حول مقترحات التعديل، تمهيدا لعرضها على المؤتمر المقبل لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي”، مبرزا أن البرلمانيين الأفارقة “يسعون بإرادة مشتركة إلى تعزيز ديناميكية هذه الهيئة الإفريقية”.

للإشارة، ستقوم لجنة التعديلات بعرض تقريرها على اللجنة التنفيذية، ليرفع إلى مؤتمر رؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي المزمع عقده شهر نوفمبر المقبل بجمهورية الكونغو الديمقراطية.