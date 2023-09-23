اجتماع في نيويورك لوزراء خارجية الدول الـ5 الملتحقة بمجلس الأمن

بمشاركة وزير الخارجية الجزائري

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم السبت بنيويورك، في اجتماع وزاري لممثلي الدول الـ5 التي ستنضم لمجلس الأمن ابتداءً من جانفي المقبل.

ويتعلق الأمر بوزراء خارجية كل من: الجزائر وجمهورية كوريا وسلوفانيا وسيراليون وغويانا. وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة شهر جوان الماضي، لشغل مقاعد غير دائمة بالمجلس عامي 2024 و2025.

وخصص هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للخارجية، لمناقشة “مواضيع تتعلق بالتحضير لعضوية مجلس الأمن، وسبل التنسيق والتعاون مع بقية الأعضاء غير الدائمين”.

ويهدف الاجتماع إلى “تقديم مساهمة فعلية، تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب، وتعزّز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة”، يقول البيان.

وستكون الجزائر بداية من جانفي 2024، واحدة من 5 دولة تنضمّ إلى مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين، إلى جانب كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون،وغويانا.

وستلتحق هذه الدول بـكل من الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا. إلى جانب الأعضاء الدائمين: الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، وفرنسا.

ومع بداية عهدة الجزائر والدول الـ4 المذكورة، كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، ستنتهي عهدة الإمارات، غانا، الغابون، البرازيل، وألبانيا.