اجتماع في وزارة العمل لتقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا، لتقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة.

الاجتماع ضمّ كل من إطارات الوزارة، وإطارات الوكالة الوطنية للتشغيل. بالإضافة إلى مديري التشغيل الولائيين، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصّص الاجتماع “لتقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة. قصد تحسين قابلية تشغيلهم من خلال اكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل”.

وثمن الوزير بن طالب في هذا الشأن، المجهودات المبذولة من طرف القائمين على ملف التشغيل على الصعيدين المحلي والمركزي.

كما ذكّر الوزير بأن العمل على التوظيف وخلق مناصب الشغل، “ليس بعملية تقنية إحصائية فحسب، بل هو عمل نبيل يقوم به قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لصالح الشباب الجزائري”.

من جهة أخرى، وقف الوزير على مدى تقدم ملف تحويل عقود المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي، إلى عقود عمل غير محدّدة المدة وبالتوقيت الجزئي، بالإضافة إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني.