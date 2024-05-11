اجتماع قادة الجزائر وتونس وليبيا انتصار جديد للدبلوماسية

وصفته بالخطوة الهامة في المنطقة.. مجلة الجيش:

أكدت مجلة الجيش في عددها لشهر ماي، أن الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا المنعقد بتونس يوم 22 أفريل الماضي، يعد “خطوة هامة” تضاف إلى الانتصارات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المجلة في افتتاحيتها التي حملت عنوان “وتتوالى الإنجازات..”، أن الجزائر “خطت، فضلا عن الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي أحرزتها في الآونة الأخيرة، خطوة هامة بمعية الشقيقتين تونس وليبيا على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة، وهو ما ترجمه انعقاد أشغال الاجتماع التشاوري الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاثة بتونس يوم 22 أفريل 2024”.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع عقد في “ظرف حساس تمر به منطقتنا، وفي ظل تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي وأزمات دولية غير مسبوقة، تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي وتعزيز الجهود وتكثيف التشاور وتعميقه لرفع جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بفعالية وذلك للحيلولة دون التأثر بالمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم”.

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش أن “ما يثبت تمسك الجزائر بترجيح العمل الجماعي المشترك، أن فكرة هذا اللقاء الهام تعود لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ألح في مناسبات عديدة على ضرورة إيجاد آلية للتشاور المنتظم والدوري، خاصة بدول شمال إفريقيا، تسعى من خلالها لبلورة حلول مناسبة للمشاكل التي تعترضها على نحو يجعل منطقتنا بمنأى عن التهديدات الحقيقية التي تحيط بها، ويعزز مقومات أمنها واستقرارها ونمائها، بما سيعود بالنفع على شعوبها”.

وأبرزت الافتتاحية أهم إيجابيات هذه الآلية الجديدة الهامة التي قالت أنها “ستقطع الطريق نهائيا أمام التدخلات الخارجية وما ينجر عنها من مخاطر على دول المنطقة التي تصر على تمسكها المشروع باستقلال قرارها الوطني وإقامة نظام دولي متعدد الأطراف وعلاقات دولية تستند لمبادئ التعاون والتضامن والعدل ومساواة جميع دول المعمورة أمام القانون الدولي خلافا لما هو حاصل حاليا”، مشيرة إلى أن “سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير أصبحت هي السائدة والطاغية في معالجة النزاعات على المستوى الدولي”.