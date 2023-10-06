اجتماع قريب مع صادي والمقصلة تطال عددا من الحكام قريبا

لا تغيير في قائمة الحكام الدوليين

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن اجتماع مرتقب ما بين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وعديد الحكام لمنحهم توجيهات صارمة خلال إدارتهم للمقابلات وأن المقصلة ستطال أي حكم تثبت عنه التلاعب بنتائج اللقاءات.

أفاد مصدر حسن الاطلاع بأن الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم سيستقبل قريبا الأعضاء الذين اختارهم لتسيير التحكيم هذا الموسم وهم السادة عضو المكتب الفدرالي أحمد خرشي كرئيس للجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم الدولي السابق عبيد شارف كمكلف على ملف التعيينات، جمال حيمودي مسؤول قسم التكوين والتطوير ومحمد حدادة مسؤول قسم التقييم والفحوصات.

ومن المنتظر، أن يشدد صادي اللهجة مع أصحاب الزي الأسود من خلال تهديدهم بتوقيف نشاطهم في حال التلاعب بنتائج اللقاءات، حيث فتحت الفاف بريدا الكترونيا للتبليغ على ما يحدث في اللقاءات الكروية، خاصة و أن عديد المصادر أكدت أن الرئيس الجديد ومكتبه يملكون عديد الحقائق على ما حدث في المواسم السابقة.

وفي نفس السياق أفاد مصدر مقرب من الفاف أن القائمة التي أرسلت يوم 27 سبتمبر الماضي مثلما أكدته مراسلة الفيفا التي تحوز الشروق على نسخة منها لم تعرف أي تغييرات تذكر،حيث حافظت على نفس الأسماء التي تواجدت السنة الماضية رغم أن هناك من كان يظن أن عدد من الحكام سيعوضون آخرين لكن الفاف فضلت الاستقرار وعدم التغيير ، وهو ما يجبر الحكام العمل أكثر فوق الميدان حتى يظهروا على أحقيتهم على غرار بعض الذين تألقوا الموسم الماضي غلى غرار سلطاني، بن شهيدة، وأنس عزرين.

وضمت قائمة الحكام الرئيسيين، مصطفى غربال، لحلو بن براهم، لطفي بوكواسة، جواد توابتي، نبيل بوخلفة، حسام الدين بن يحي، يوسف قاموح، عثمان لمياء، وغادة محاط.

كما عرفت قائمة الحكام المساعدين السادة، مقران قوراري، حملاوي سيد علي براهيم، عباس زرهوني أكرم، محمد سراج، حمزة بوزيت، عبد الرزاق بن عميرة، عادل عبان، وأسماء فريال، وسارة كماد.

علما أن خمسة حكام دوليين جزائريين سيدخلون في تربص منتصف شهر أكتوبر للتحضير لمشاركتهم في كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار، وهم السادة مصطفى غربال، يوسف قاموح، لحلو بن براهم (حكام الساحة)، عباس زرهوني، مقران قوراري (حكام مساعدون).